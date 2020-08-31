安全部隊擊殺77名恐怖分子　搗破327個據點

埃及軍方周日（30日）發表聲明公布，當地安全部隊自上月22日以來，在該國北西奈省展開反恐行動，成功搗破327個恐怖分子據點，並擊殺77名恐怖分子。

軍方表示，安全部隊在截至周日的今輪反恐行動中，摧毀數百個恐怖分子藏匿處及用於存放武器彈藥的倉庫，摧毀10輛涉事汽車，起獲大批武器。被擊殺的恐怖分子中有2人為備受當局關注的重要人物，至少一名恐怖分子受傷就擒，目前留院治療及接受當局盤問。

安全部隊方面，有3名軍官和4名士兵在行動中傷亡。埃及安全部隊今年以來多次展開反恐行動，已擊殺數以百計恐怖分子。

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