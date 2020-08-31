貝魯特大爆炸：駐德大使料成新總理　馬克龍今到訪

黎巴嫩貝魯特港口大爆炸造成死傷枕藉，總理迪亞卜事後宣布政府總辭。黎巴嫩駐德國大使阿迪卜（Mustapha Adib）得到主要黨派的支持，最快於周一（31日）獲任命為新總理。法國總統馬克龍當日亦將一連兩日，訪問黎巴嫩。

阿迪卜周日（30日）贏得哈里里（Saad Hariri）等4名黎巴嫩前總理的重要支持，什葉派武裝組織真主黨領袖真主黨領袖亦表明，會配合及促進組建新政府，以改善經濟及展開主要改革。總統奧恩會於周一與國會正式磋商，將提名議員中支持率最高的候選人，力求在馬克龍到訪前任命新總理；而今次亦是馬克龍在不到一個月內，第二度訪問當地。

48歲的阿迪卜擁有法律和政治學的博士學位，曾擔任前總理米卡提的顧問，並自2013年起擔任駐德國大使。他一旦接任總理，將要處理國內大爆炸的後遺症及嚴重的金融危機。在就新一屆政府達成一致前，迪亞卜政府將繼續擔任看守政府。

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