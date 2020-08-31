以色列赴阿聯酋直航機開通　首度飛越沙特領空

工作人員以不同語言在機身髹上「和平」一詞。

以色列與阿聯酋早前達成和平協議宣布建交，首班來往兩國的航班將於當地時間周一（31日）早上，由以色列特拉維夫出發，前往阿聯酋首都阿布扎比。

該航班編號LY971，由以色列航空公司（El Al）一架波音737客機執飛，機身上以英文、希伯來文及阿拉伯文寫上「和平」一詞，周一早上10時30分起飛，航程約為3小時13分鐘。這是歷來首班來往兩國的直航航班，亦是首架以色列民航機飛越沙特阿拉伯領空。

有報道指，美國白宮高級顧問、總統特朗普女婿庫斯納及國家安全顧問奧布賴恩，會與以色列代表團一起乘搭該航班，沙特才開綠燈讓客機飛越領空，但以色列航空公司基於保安理由未有證實。

庫斯納與奧布賴恩周日（30日）抵達以色列，兩人與以色列總理內塔尼亞胡會面後，稱以阿兩國的歷史性協議為區內和平帶來突破，他們必定繼續推動下去和抱樂觀態度，但他沒說明有甚麼新的協議。

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