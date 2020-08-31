捷克參院議長訪台第二日　簽署3項合作備忘錄

捷克參議院議長維施特奇爾周一（8月31日）進入第二日訪台行程，代表團參與台捷投資論壇與企業媒合會，雙方集中討論智慧物聯網、綠色經濟與創新產業討論。台捷雙方周一簽署3項合作備忘錄（MOU），包括智慧城市及AIoT、新創社群、智慧機械。維施特奇爾亦將於當日在台灣政治大學發表演說。

台捷經貿暨投資論壇周一上午在遠東香格里拉酒店舉行，台灣的經濟部長王美花表示，台捷雙方簽署3項MOU，也藉由合作，雙方關係會更深化，尤其台灣與捷克均重視自由民主與人權，擁有相同價值觀。

台媒周一報道稱，代表團各個專業領域成員當日負責不同領域，分別拜訪外貿協會、參與台捷經貿投資論壇及企業媒合會等工作安排。代表團預計於周二（9月1日）上午參觀立法院，周三（2日）到台灣工研院，並於周四（3日）在台灣的總統府與台灣的蔡英文總統會面，另於訪台最後一日、周五（4日）參加美國在台協會（AIT）舉辦的供應鏈合作相關論壇。

據悉，代表團訪台期間毋須進行集中隔離，周日（8月30日）抵達台灣後，進行新冠肺炎核酸檢測，結果於周一出爐，顯示全團均無感染。

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