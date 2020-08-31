新冠肺炎：學童傳播罕見　歐盟料復課不會令病例激增

歐洲多國的新冠肺炎疫情放緩，陸續決定讓學生復課。歐盟衞生專員基里亞基德斯（Stella Kyriakides）上周六（29日）受訪指，復課料不會導致病例激增，學童之間的傳播不常見，重返校園屬安全定案。

基里亞基德斯接受意大利報章《新聞報》（La Stampa）採訪，談及有關疫情下的復課安排。她指出，多個歐盟國家的研究表明，學校中兒童之間的傳播很少見，而且學校重新開放與感染數增加沒有明顯關係。她認為，只要採取適當的衞生措施，將學生隔開或分成幾組，那麼學校傳播的風險不會比其他地方大。

基里亞基德斯又指，第一種針對新冠病毒的疫苗或在今年底至明年初面世，但強調預測不一定準確。英國公共衞生局一項研究顯示，6月時英格蘭逾100萬名幼稚園生及小學生中，只有70人感染新冠肺炎；學童感染個案多與家庭有關，校園傳播個案鮮見。

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