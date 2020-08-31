中國商務部周一起　對澳洲進口葡萄酒展開反補貼調查

商務部對產自澳洲的部分紅酒產品進行反補貼立案調查。

繼中國商務部早前對原產於澳洲的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒進行反傾銷立案調查後，商務部周一（31日）再發布通知稱，即日起對該款產品進行反補貼立案調查。調查一般在2021年8月31日前結束，特殊情況下可延長至2022年2月28日。

通告顯示，商務部上月6日收到中國酒業協會，代表國內葡萄酒產業正式提交的反補貼調查申請，請求對上述的澳洲進口葡萄酒進行反補貼調查。商務部審查申請人的資格、相關產品的情況、其對國內產業的影響等，認為符合提出反補貼調查申請的規定。

商務部決定自周一開始，對相關葡萄酒進行反傾銷立案調查，是次調查確定的傾銷調查期為去年1月1日至去年12月31日，產業損害調查期為2015年1月1日至去年12月31日。

中國和澳洲近來緊張關係加劇，中國政府今年5月曾對澳洲大麥徵收反傾銷稅，為期5年；另在本月18日對上述葡萄酒產品進行反傾銷立案調查。

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