屢就香港議題發聲　英議員收多封香港寄出恐嚇信

英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat），不時就香港、新疆維吾爾人以至華為議題發聲。他周日（30日）在Twitter表示，其住所收到多封由香港寄出的匿名信，雖然信件語調表面溫和，但他認為是來自北京的恐嚇。

從董勤達上載的照片可見，其中一封信的內容要求，驅除董勤達仇恨及反華的花言巧語，又提到對他在英國政府外交政策上的期望。信件署名為「香港和中國」，信封則貼上香港郵票。董勤達認為，來自中國駐英大使劉曉明「國安部朋友」的訊息非常清楚，並向他表達出「我知道你住在哪裏」的意思。他表示，恐嚇民選政客是一種干擾，必須停止。

保守黨人權委員會副主席兼「香港監察」組織主席羅哲斯（Benedict Rogers）在留言中表示，他在前年及去年亦曾收過約20封類似的信件，甚至其母親也收到，對董勤達有相同遭遇表示遺憾。

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