新冠肺炎：維省新症回落　病歿人數創單日新高

澳洲的新冠肺炎疫情重災區維多利亞省，周一（31日）新增的確診人數稍有回落，錄得73宗，是6月30日錄得67宗以來最低的數字。惟該省新增的病歿人數達41人，是歷來單日最多。

維省省長安德魯斯表示，41宗死亡個案中，8人是在過去24小時內不治，其餘的人在過去數周內身亡，但至周日（30日）才上報當局，大多數是護老院的院友。維省累計逾1.9萬宗確診，佔澳洲全國近80%。有鑑於此，安德魯斯不排除可能延長6周的封城措施，有關措施原定於下月13日放寬。新南威士省省長貝雷吉克莉安周一表示，考慮根據衞生部門建議，重開與維省的邊界，最快周五（9月4日）在國會商討具體內容。

在維省首府墨爾本，近30名青年周日下午在市中心聚集，抗議當局的封鎖令。他們戴上口罩或V煞面具、手臂互纏，邊遊行邊高喊號，期間有人挑釁警員及燃點信號彈和危險品。10多名警員到場驅散人群，最後拘捕3名介乎17至22歲青年，並票控多人違反禁聚令。

澳洲財長弗呂登貝格周日接受電視訪問時表示，將於10月6日發表原定5月公布的2020至2021年度財政預算案，承諾會着重協助國民重返工作崗位。他強調政府一直在稅收、養老金、基建設施等多方面進行改革。

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