華為︰基於商業環境不利　提前解除坎培拉奇襲隊贊助

中澳關係近期持續惡化，華為澳洲分公司周一（31日）宣布，基於商業環境不利，提前一年解除與澳式橄欖球聯盟（Australian Football League）勁旅坎培拉奇襲隊（Canberra Raiders）的贊助合約。

美媒報道，坎培拉奇襲隊是華為在全球第一個大型運動贊助對象，贊助關係已近10年，球隊的球衣正面印有華為標誌和公司名稱。華為聲稱指出，由於持續負面的商業環境，對公司計劃中營收帶來的衝擊遠比最初預期大，因此決定提前1年結束合約。

華為澳洲分公司公共事務部門主管密契爾（Jeremy Mitchell）表示，對於近10年來身為奇襲隊主要贊助商感到自豪，惟華為被澳洲當局禁止參與5G後，已無法繼續贊助，很遺憾合約是以這種方式結束，惟華為仍會維持對奇襲隊的參與，公司標誌會移到球衣背面，也保有在坎培拉華為奇襲隊訓練中心（Huawei Raiders Training Centre）的命名權。

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