印方指解放軍採取挑釁軍事行動　華外交部否認越境

圖為中印兩軍過去在邊境的情況。

中印早前在邊境爆發衝突，兩國緊張關係持續。印度國防部周一（31日）發表聲明，指摘中國解放軍違反共識，上周末在東部拉達克地區採取「挑釁的軍事行動」，試圖改變現狀。中國外交部發言人否認解放軍越境，稱正與印方溝通了解。

印度國防部在聲明中表示，解放軍上周六（29日）晚至周日（30日）凌晨對拉達克地區班公湖南岸，採取挑釁的軍事行動，印軍先發制人強化己方陣地，阻止對方欲單方面改變現狀的意圖。這是中印兩軍自今年6月在拉達克的加勒萬河谷爆發流血衝突後，再次發生糾紛。

聲明沒提及有否發生衝突及出現傷亡，但指印中兩方在位於丘舒爾的印度哨站，正舉行指揮官級別的會議處理情況。中國外交部發言人趙立堅周一在記者會上回應指，中國邊境守軍從沒越過實際管轄區界線，又稱正與印方就相關情況溝通。

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