新冠肺炎：駐華使領館被指疫情初期 沒及時向國內通報

澳洲廣播公司周一（31日）根據最新披露的外交電文報道，澳洲駐華使領館被指在中國爆發新冠肺炎疫情初期，未能及時向國內通報有關信息，而且幾乎沒有公開來源以外的報告，令人質疑政府在這場危機的外交反應緩慢。

澳洲參議員帕特里克（Rex Patrick）根據《信息自由法》取得該批外交電文，負責湖北武漢領事職責的澳洲駐上海總領事館，今年1月2日向澳洲外交及貿易部發出第一條正式電文，指武漢爆發呼吸道疾病，引起類似沙士病毒的傳聞。報道懷疑可能是澳洲出現相關的網上新聞報道後，領事館才發出該電文。

8天後，澳洲聯邦衞生部向政府部門發出緊急內部通報，警告對武漢的病毒性肺炎了解甚少。直至1月21日，澳洲駐北京大使館才發出正式外交通報，警告病毒或隨春運進一步擴散，而泰國、日本、南韓及美國當時已出現病例。

帕特里克指在第一個月，澳洲駐北京大使館及駐成都、廣州、香港、上海及瀋陽的總領事館，幾乎無提供任何公開來源以外的報告，認為外交部門有足夠資源迅速取得信息、挖掘知情的消息來源，並在事情發酵前報告重要事態發展。

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