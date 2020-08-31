戲院通風管突然塌下　砸傷2名觀眾

網傳照片顯示，通風管跌在觀眾席上（小圖）；戲院事發後拉下大閘。（海峽時報圖片）

新加坡一個購物中心的戲院，周日（30日）播放電影期間有通風管突然塌下，至少砸傷2名觀眾。戲院事發後拉下大閘，並宣布暫停營業一周。

事發於實龍崗NEX購物中心，戲院其中一個電影廳懸掛在天花板的通風管，於下午接近5時突然跌向觀眾席。網傳照片顯示，塌下的通風管呈方形，影響範圍覆蓋多個座位。據報現場觀眾當時嚇得慌忙四散，情況一度混亂。

警方和民防部隊接報後趕到現場，拯救傷者和疏散其他民眾，並向目擊者了解事發情況。戲院發言人表示，該公司對意外感到非常震驚；又指傷者已送往醫院救治，將與業主及當局合作調查事件。

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