豪華巴士70日環遊18國　由印度德里至英國倫敦

搭巴士環遊多國並非空想，印度一間自駕遊探險公司將在明年中，破天荒推出一個跨大陸巴士旅程，用改裝的豪華巴士搭載20名乘客在70日內穿梭18個國家。旅程由印度德里到英國倫敦，乘客期間可下車遊玩，全程要價約2萬美元（約15.6萬港元）。

巴士的設計靈感部分來自1950至1960年代在世界各地穿梭的嬉皮士步道巴士（Hippie Trail buses）。巴士行駛穿越各國期間，乘客可下車欣賞到緬甸的寶塔，亦可徒步遊覽中國的萬里長城，還有包括俄羅斯首都莫斯科及捷克首都布拉格在內的歷史名城。

第一輛到倫敦的巴士將在明年中開始出發，舉辦旅程的冒險陸路公司（Adventures Overland）指出，4月至6月之間的天氣最適合出發，有利從印度前往緬甸，及穿越中國和吉爾吉斯的高山。雖然旅程費用不便宜，不過全程分為4段，乘客可按需要選乘，亦可選擇從英國或印度出發。

巴士一到達倫敦，乘客可選擇乘飛機或汽車返程。冒險陸路公司強調，旅程路線設計安全，並會有當地導遊陪同，目前已有4萬人表示感興趣。

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