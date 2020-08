黑山周日(30日)舉行國會選舉,抽樣點票結果顯示,親西方的執政「社會主義者民主黨」輕微領先親俄的在野聯盟,但料兩黨無法取得過半數議席。若果反對派陣營順利籌組聯合政府,執政近30年的社會主義民主黨可能地位不保。

選舉觀察機構根據部分點票結果,預料社會主義者民主黨有34.8%選票,即取得國會約29席,親俄羅斯和塞爾維亞的反對派聯盟「為了黑山的未來」(For the Future of Montenegro)緊隨其後,預計有32.7%選票。分析指,兩黨均無法取得國會過半所需的41席,但第3大政黨「Peace is Our Nation」可能選擇與反對聯盟合作,令社會主義者民主黨失去執政地位。

反對派聯盟領袖克里沃卡皮奇(Zdravko Krivokapic)率先宣布勝選,指政權已經被成功推翻。總統久卡諾維奇向支持者表示,社會主義者民主黨依然是最強大的政黨,並稱會有多個傳統盟友加入執政黨,最終可取得國會40席。