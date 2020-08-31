疫情帶來機遇　原住民姐妹手繪圖案變時裝

疫情下要居家隔離確實令人苦悶，不過澳洲昆士蘭省一對原住民姐妹反而因此得到機會，獲邀與澳洲一個藝術組織合作推出時裝品牌，將畫作由畫布搬到時裝。她們從土著藝術家搖身一變成為時裝設計師，得以將土著文化作為時裝傳承，帶上世界大舞台。

克龍比（Joyce Crombie）和妹妹瓊（Jean Barr-Crombie）出生在伯茲維爾的養牛場，從未展現過對藝術的特別興趣，直至克龍比2000年避洪災期間用畫畫打發時間，才帶動妹妹拿起畫筆創作。這對姊妹的畫風具自然之美，以鮮艷顏色描繪紅岩、氾濫的河水等。

她們的設計上周五（28日）成為土著藝術家新品牌「紅脊」（Red Ridge）的系列首作之一，包括克龍比設計的傳統營帳印花絲綢衫。克龍比姊妹堅信她們的民族沒失去歷史和傳統，希望透過服裝分享給每個非原住民，甚至進軍法國巴黎。

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