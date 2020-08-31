新冠肺炎：奧克蘭封鎖降級　坐車要戴口罩

新西蘭的新冠肺炎疫情放緩，早前出現多宗社區感染病例、封城超過兩周的奧克蘭周一（31日）起結束第3級封鎖，將疫情警戒級別降為「第2.5級」，可以重啟商業活動和復課，但民眾使用公共交通工具時必須戴口罩。

奧克蘭降低封鎖措施，但民眾仍需遵守嚴謹的防疫令，包括公共聚集人數不得多於10人、葬禮維持50人以下，12歲以上人士乘搭公共交通工具和飛機時必須戴口罩；全國其餘地區仍維持第2級封鎖。總理阿德恩表示，很多群體個案由社交聚集引起，「若我們想停止病毒傳播，就必須停止社交一段時間。」

戴上口罩的阿德恩又呼籲國民要服從和幫助，她表示：「如果所有人都遵守這些指引和規定，加上已有的公共衞生措施，我們可以做得到。」國內疫情形勢方面，當地再多9人確診染疫，其中5人與奧克蘭早前的已知感染群組有關。

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