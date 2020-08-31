斥BBC涉疆報道屬惡意造謠　華外交部再提嚴正交涉

中國外交部周一（31日）通報，外交部新聞司近日已就英國廣播公司（BBC）製作並播放涉疆假新聞，再次向該媒體駐京分社提出嚴正交涉。中方批評BBC有關報道純屬惡意造謠，嚴重誤導觀眾，中方對此強烈不滿、堅決反對。

中方指出，BBC在上月5日播出涉疆報道牽強附會，嚴重失實，是典型的假新聞。該報道把有關部門依法送歸刑滿釋放的新疆籍人員回原籍報到，惡意解讀為「強制送進拘留營」，還加入各類涉疆不實指摘，純屬惡意造謠，嚴重誤導觀眾，影響十分惡劣。

中方強調，中國政府就涉疆問題發布了大量事實數據材料和官方表態，BBC對此視而不見，在涉疆問題上預設立場，抱持意識形態偏見，攻擊抹黑中國民族宗教政策，違背新聞職業操守。中方敦促BBC反躬自省，採取措施消除假新聞造成的惡劣影響，全面、客觀、公正、平衡報道中國。

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