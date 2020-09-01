新冠肺炎：多地疫情回落　馬尼拉維持社區隔離

菲律賓新冠肺炎疫情回落，總統杜特爾特周一（8月31日）與跨部門抗疫工作小組開會後，決定周二（9月1日）至月尾維持馬尼拉大都會實施一般社區隔離措施，意味全國只餘下棉蘭老島伊利甘（Iligan）仍受制於加強版本的抗疫措施。

杜特爾特宣布，馬尼拉大都會、布拉干省、八打雁省、塔克洛班市及巴科洛德市實施一般社區隔離措施，允許公共交通工具有限度恢復行駛，亦容許幾乎所有產業恢復75%營運。菲律賓周一僅增3446宗新症，38名患者死亡，情況較8月高峰期有所回落；當地至今共有22.8萬人確診，累計3558名患者病歿。

然而，另一亞洲國家印度疫情未見放緩。前總統慕克吉（Pranab Mukherjee）上月準備入院接受手術時，發現感染新冠肺炎，延至周一逝世，終年84歲。他曾任外交、國防及財政部長，2012至2017年出任總統。

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