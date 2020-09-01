南特加強道路安全　限制汽車時速在30公里內

為加強道路安全，法國西北南特（Nantes）自周一（8月31日）起，將嘗試限制市內大部分路段的最高行車時速在30公里內，年底或明年初將檢討成效。

市長羅蘭（Johanna Rolland）表示，有關措施是照顧行人及騎單車人士安全，以及減低噪音。除保持電車及巴士的行車時速可達50公里外，市內任何汽車時速均不得超出時速30公里。

南特年初已規定市內近半街道的最高行車時速爲30公里，暑假結束後將增至8成，即總共超過600公里道路會受限制。除南特外，西北部雷恩、北部里爾及東部格勒諾布爾等地亦已實施類似措施。

駐法國記者呂靜儀報道

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