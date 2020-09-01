地堡舉行狂野派對　27人一氧化碳中毒

挪威首都奧斯陸一座地堡周日（8月30日）舉行未經批准的狂野派對，至少27人因一氧化碳中毒需要送院，其中5人情況嚴重，包括2名最先到場救援的警員。警方翌日表示，相信意外是由攜帶式發電機造成，將檢控2名涉嫌非法闖入地堡人士。

約200人參與位於聖漢薩根（St. Hanshaugen）的狂野派對，一名巡邏警在地堡附近發現一群神志不清的年輕人。多名人士其後走出地堡，要求救護車協助。當局透露，所有傷者大約20至30歲，已脫離危險期，呼籲參與者一旦出現頭暈或頭痛等迹象，要前往醫院求醫。

一名參與派對、提早離開的男子表示，地堡空氣非常差，離開前曾多次走到戶外呼吸新鮮空氣。據報，主辦單位約3周前已開始籌備派對，但沒有告知政府。

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