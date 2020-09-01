公元5世紀聖杯出土　助了解早期基督教歷史

建於古羅馬帝國時期的哈德良長城為英國的歷史地標，考古學家早前在附近的文德蘭達要塞（Vindolanda Roman Fort）發掘出一個獨特的公元5世紀鉛製聖杯，上面刻有英國最早的基督教塗鴉符號，是英國在該時期唯一幸存的部分聖杯，亦是首個在哈德良長城堡壘出土的聖杯。

外媒周日（8月30日）聖杯出土於一座建於公元6世紀的基督教教堂遺迹下，由於過於靠近地面，該杯的保存狀態很差，分成14個碎片。碎片上都有輕微蝕刻的圖像和符號，包括十字架、天使、祭司等代表了當時不同形式的基督教肖像符號，其中很多的意思未為人所理解。

參與研究的杜倫大學研究後羅馬時期和早期基督教的專家佩茨（David Petts）表示，出土聖杯來自英國史上一個鮮為人知的時期，將有助了解早期基督教會的歷史。哈德良長城全長119公里，文德蘭達要塞則位於長城以南約1.6公里，以往最常見出土物品是陶器。

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