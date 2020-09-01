網上免費畫廊展藏品　劍橋大學圖書館加入

全球多間博物館在疫情影響下被迫閉館，英國大英圖書館等紛紛轉而設立網上免費畫廊展出藏品，劍橋大學圖書館近日也加入行列，在「Google Arts & Culture」網站加入多個珍貴藏品的高清圖像，當中包括英國已故科學家牛頓（Isaac Newton）用過的筆記簿。

館方表示，展出藏品包括最古老的手寫文物，及一個有4000年歷史的泥板等手稿、書籍及其他重要的歷史文物。網民可放大照片觀察細節，並閱讀獨特物品背後的迷人故事。館方希望透過網球賽，將圖書館帶給全球數以百萬計的好奇民眾。

17層高的劍橋大學圖書館有600多年歷史，是世上最古老的大學圖書館之一，存放了約1000萬件藏品，據指當中囊括了自1710年以來英國和愛爾蘭出版的每一本書、小說和兒童文學作品。「Google Arts & Culture」目前囊括了來自世界各地畫廊的600萬件物品照。

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