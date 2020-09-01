王毅籲中印分歧勿升級為衝突　印軍戰車撞翻壓死軍官

中印邊境再起衝突，周一（8月31日）兩國軍方互相指摘對方在班公湖南岸採取挑釁軍事行動，中國官媒其後稱中方要做好作戰的準備。而在衝突發生的拉達克地區，印度陸軍一輛步兵戰車在運送過程中被撞翻，事故釀成一名軍官身亡。身在歐洲的中國外長王毅則呼籲印度與中國發展互利合作，讓兩國27億人口共同走向現代化。

據印度陸軍消息，拉達克地區的卡魯（Karu）附近周日（8月30日）發生意外。軍方準備把一輛步兵戰車搬上一輛拖車時，突然遭一輛民用貨車撞翻，陸軍上尉塔帕（Dikshant Thapa）遭掉下來的步兵戰車壓中，當場傷重死亡。

有印度撰稿人近日在軍事網站刊文稱，通過商業衞星圖像發現，解放軍在洞朗地區修建了兩處規模不小的設施，軍事專家根據該設施的特徵分析，認為是用於部署紅旗9或S400之類遠程防空導彈的預設陣地。專家指，防空導彈陣地必然納入區域部署的大體系，與空軍航空兵、陸軍各單位，以至電子戰和遠程導彈部隊配合。因此，解放軍修建防空導彈陣地，意味打算拿出足夠力量保衞該地區。

另有印度報道，印度從俄羅斯引入AK-203突擊步槍生產線的項目已接近尾聲，雙方官員正就合約內容進行最終審查。根據印度國防機構消息，該國將於今年底開始生產60萬支突擊步槍，但出於成本考慮，首批2萬支步槍將直接從俄羅斯進口。消息人士稱，在印度本土生產AK-203突擊步槍的成本比進口略低，但拒絕透露具體數字。

正在歐洲訪問的中國外長王毅，周日在法國巴黎出席演講時提到，中國致力維護中印邊境地區穩定，一方面不會主動採取行動令事態變得複雜或擴大，但同時堅定維護自身的主權和領土完整。他指中方願意跟印方通過對話管控好邊境問題，強調兩國共同利益大於矛盾，不能讓分歧上升為衝突，盼兩國各部門落實好這些重要共識。

針對這次中印再爆發邊境衝突，清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰認為，是暴露了印方目前的心態。他表示，印方一方面試圖透過在衝突地區留駐重兵，擺出一副與中方耗下去的姿態，想令中方在談判中讓步。但由於印度國內新冠疫情非常嚴重，經濟不景，假如要對邊境地區增兵，增撥大量軍需物資過冬，對印軍後勤補給將帶來巨大壓力。因此印方再次挑起衝突，無非想通過開闢新的對峙點，從而增加與中方的談判籌碼。

內地官媒評論則指，印方一句「先發制人」，暴露其率先採取了破壞行動，指摘印軍是這次兩軍對峙的發起方。評論指，印度在中印邊界問題上有典型的機會主義表現，中方必須強硬回擊，做好在中印邊境地區開展軍事鬥爭的備戰工作；中方堅持以和平方式化解摩擦，但印方鹵莽衝擊底線時，絕不能手軟。

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