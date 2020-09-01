不滿向傳媒付費方案　Facebook威脅禁澳洲用戶分享新聞

布朗（小圖）指，澳洲用戶或將沒法在Facebook分享新聞。

澳洲政府早前公布新行為守則草案，允許當地傳媒向Google及Facebook等數碼平台轉載新聞內容索取報酬。Facebook周一（8月31日）表示，一旦法例通過，澳洲用戶或將沒法在Facebook及旗下的Instagram分享本地及國際新聞。

Facebook認為澳洲政府的新規定不能維持，社交平台將被迫與新聞媒體達成分享收入的協議，最終條款由獨立仲裁人決定，Facebook卻無退出協議的餘地。Facebook全球新聞合作夥伴關係主管布朗（Campbell Brown）受訪表示，他們曾嘗試找出可行的方法，並提出他們的想法，但草案有太多規範令其提案變得不可行。

布朗指，澳洲政府只給予Facebook兩個選擇，一是完全刪除新聞，二是接受一個讓媒體就新聞內容以沒有清晰限制的價格向Facebook收費，但沒有業務能以這種方式營運下去。她表示，假如該草案通過成法，他們將不情願地停止允許澳洲媒體及用戶在Facebook和Instagram分享相關新聞內容。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020