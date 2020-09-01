貝魯特大爆炸：馬克龍再到訪 法官向5人發拘捕令

法國總統馬克龍不足一個月內兩度到訪黎巴嫩，他此行會見當地著名歌手費魯茲（Fairuz），並呼籲政客盡快落實改革，包括解決貪腐和浪費公帑等問題。

黎巴嫩駐德國大使阿迪卜獲任命為總理後，馬克龍隨即於周一（8月31日）抵達首都貝魯特，總統奧恩到機場迎接。其後馬克龍前往費魯茲的住所，期間不少示威者在外面示威，高叫「不要阿迪卜」、「不要由兇手組成的內閣」等口號，馬克龍離開現場前，向示威者承諾會做任何事確保會落實改革、令民眾得到好處，強調不會離人民而去。

貝魯特港口發生大爆炸後，當局已拘捕多名涉案人士。法新社引述司法部消息指，調查法官薩萬（Fadi Sawan）向2名政府官員和3名敍利亞工人發向發出拘捕令，令事件被捕人數增至21人。消息稱，3名工人在爆炸前數小時，曾在港口的12號倉庫進行焊接工程，預料薩萬將於周二（9月1日）再向4名港口官員問話。

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