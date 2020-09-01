中方無交代拘留CGTN女主持原因　澳洲部長警告影響貿易關係

在中國環球電視網（CGTN）任職的澳洲籍華裔女主持成蕾（Cheng Lei）上月中遭中國當局拘留至今，澳洲政府周一（8月31日）證實事件。澳洲貿易部長伯明翰表示中方無透露拘捕原因，並警告事件或會因此改變兩國貿易關係。

伯明翰在接受澳洲廣播公司電台訪問時提到，領事館在上周四（8月27日）曾以視像形式聯絡成蕾，其2名子女均在澳洲居住。他表示，當事人是該國記者，在中國工作已有一段時間，並曾與他進行過訪問，澳洲將盡力提供協助。澳洲前駐華大使芮捷銳則表示，他與成蕾是多年好友，對於她遭中方拘留感到震驚；又指成蕾報道新聞從不偏頗，而且在中國的財經新聞一般都不太涉及政治敏感的議題。

美國記者組織「保護記者委員會」（CPJ）則發聲明表示，中方需交代拘留原因，不然就釋放成蕾。該組織的亞洲部負責人亦要求中國當局交代，拘留原因是否與她的採訪內容有關。

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