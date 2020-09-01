自民黨將由國會議員總會選總裁　菅義偉獲多數派系支持

日本首相安倍晉三日前宣布因病請辭，執政自民黨料於本月中選出新總裁，以接任安倍成為新首相。有報道指，內閣官房長官菅義偉獲得黨內多數派系支持，是最有可能的接任人選。自民黨總務會周二（1日）宣布，將不會舉行黨員投票，而是召開參眾兩院議員總會選出新總裁。

據報，71歲的菅義偉有意參選自民黨總裁，料在周三（2日）晚的新聞發布會上宣布出選決定。自民黨重磅人物兼幹事長二階俊博率領的二階派率先表態支持，第一大派系細田派、副首相麻生太郎所屬的第二大派系麻生派，在周一（8月31日）亦明言支持，目前菅義偉合計已獲得過半數230名國會議員支持。以兩院議員總會選出新總裁的話，其當選機會大大提高。

日媒報道，菅義偉承諾秉承「安倍經濟學」，以令日本重回世界第三大經濟體，同時將在新冠肺炎防疫措施和經濟復甦政策上繼續努力。此外，政務調查會長岸田文雄、前防衞相兼前幹事長石破茂、防衞相河野太郎同樣有意競逐黨魁，但三人因缺乏黨內派系的强力支持而面臨嚴峻形勢。自民黨將於本月8日公告選舉，本月14日進行投票，並擬於本月16日在臨時國會選出新首相。

周二是日本全國的防災日，政府實施綜合防災演練，安倍晉三當日早上8點半左右來到首相官邸參與演練，是他宣布辭職後首度出席政府公開活動。日本政府之後召開臨時內閣會議，決定應對災害的基本方針，並舉行記者會。

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