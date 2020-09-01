國安委員會疑打壓罷工　工人領袖被囚15日

白羅斯政局不穩，當局周一（31日）判處一名罷工工人領袖監禁15日，以及拘留一名反對派人士。全國罷工委員會發言人透露，國家安全委員會人員曾向罷工工人施壓；副總理納扎羅夫（Yuri Nazarov）稱所有主要工廠已回復正常運作。

索利戈爾斯克一間大型鉀肥廠早前罷工，罷工搞手博昆（Anatoly Bokun）周一被警方拘留，其後因組織未經許可示威罪成被監禁15日。罷工委員會發言人指，大量國安人員湧到鉀肥廠並追蹤最活躍參與罷工的人，以不同方式打壓他們。他又稱當局有強大的經濟手段，試圖利用大規模解僱勒索工人。

另外，白羅斯駐西班牙大使早前在網上促請重新計票、批評政府打壓和平示威，周一遭到總統盧卡申科革職；明斯克及莫吉廖夫的大主教從波蘭返回白羅斯期間，一度被邊境人員拘留數小時，懷疑與他上周批評警方有關。德國政府發言人塞伯特表揚示威者，促請盧卡申科認清國家現況，尋求和平的解決方法。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020