盧旺達大屠殺救過千難民　異見者涉恐怖主義罪被捕

盧旺達著名異見人士、在1994年大屠殺期間拯救逾1200名難民的魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina），以涉嫌觸犯恐怖主義、縱火等嚴重罪行被捕。

調查局（RIB）周一（8月31日）發聲明表示，當局透過國際通緝令，在海外拘捕66歲的魯塞薩巴吉納，並將他帶回國家受審，現時他面臨包括恐怖主義、縱火、綁架和謀殺等罪行。當局未有交代他在甚麼地方被捕。較早前，鎖上手銬、戴上口罩的魯塞薩巴吉納現身位於首都基加利的RIB總部，由警員押解見傳媒。警方表示，魯塞薩巴吉納涉嫌是暴力、武裝、極端恐怖組織的始創人、領袖、贊助人和成員。

在1994年盧旺達的大屠殺中，魯塞薩巴吉納以酒店經理身份保護1268名圖西族及胡圖族難民免受戰火波及，其事迹被改編成荷里活電影《盧旺達飯店》。他亦獲得多項人權獎，包括美國總統自由勳章。他1996年離開國家，移居比利時和美國等地，由於近年經常批評總統卡加梅，成為政府針對目標。

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