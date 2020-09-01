涉可疑金融交易　國王解除2王室成員職務

法哈德（左）和阿卜杜勒阿齊茲（右）被解除職務。

沙特阿拉伯王室周二（1日）表示，國王薩勒曼解除6名高官職務，當中包括2名王室人員，分別是王子法哈德（Prince Fahad bin Turki）及其兒子阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Fahad），作為反貪腐調查的一部分。

聲明表示，在也門擔任聯合部隊司令的法哈德，以及其兒子、沙特西北部焦夫副省長阿卜杜勒阿齊茲，因接受反貪腐委員會在國防部的「可疑金融交易」調查，被解除職務。聲明亦稱，反貪腐官員會與軍方和民事官員合力完成調查，並採取必要法律手段，提交調查結果。暫時未知涉案人士是否被拘留。

分析認為，被視為沙特實際掌權者的王儲穆罕默德‧薩勒曼，以反腐敗行動為名，實際是鞏固個人權力、剷除異己。

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