新冠肺炎：病毒檢測站大火　維省確診男子闖昆士蘭被捕

澳洲維多利亞省是國內新冠肺炎疫情的重災區，周二（1日）新增70宗病例，再多5人病歿。一名確診的維省男子周一（8月31日）試圖非法前往昆士蘭省，在布里斯班機場被捕。另外，墨爾本一個檢測站當晚發生大火，疑遭人縱火，尚未有人被捕。

該名確診的維省男子周一早上乘搭捷星航空JQ560航班，於早上9時19分抵達布里斯班機場，當場被捕，警方不排除會起訴他。昆士蘭省長白樂琪表示，該男子企圖非法進入該省，事件顯示該省政府正嚴格執行邊境防疫政策，並在遏制病毒傳播上奏效。當局正聯絡涉事航班上的乘客，部分人需要自我隔離。

墨爾本北區一個新冠病毒檢測站，周一晚上10時半左右發生大火，在附近公園當值的兩名保安員發現後報警。當局派出三支消防隊前往撲救，其中一名保安員吸入濃煙不適，需要接受治療。據報保安員在火警發生前不久，曾與三名年約20多歲的男子交談，警方正展開調查並尋找他們的下落，懷疑與事件有關。

另外，澳洲財政部預計，到12月季度全國仍有224萬人要申領求職津貼「JobKeeper」，而申領者當中六成將會是維省人。財長弗呂登貝格警告：「維省企業將處於最黑暗時期。」延長JobKeeper計劃的法案周二在國會表決通過，將延長半年至明年3月，但津貼金額會分階段逐步減少。

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