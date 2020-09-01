印度於邊境擴軍　擬高原過冬與華長期對峙

中印邊軍談判失敗，兩軍近日於班公湖南岸再起衝突。中國駐印度大使館周二（9月1日）發聲明，指是印方破壞雙方多層級會晤所達成的共識，再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張，破壞中印邊境地區和平安寧，中方堅決反對；而印度媒體引述報道指，印度政府已經決定，派駐軍隊在拉達克與解放軍展開長期對峙，擴大軍隊部署，並允許印軍行使一切手段來阻止中國。

印媒日前報道，為應對解放軍在中印度邊境的中方實控線一側興建道路、橋樑、機場等軍事基建，印軍已在邊境增兵3萬，大量坦克、火炮、艦艇、潛艇、空中力量等已完成部署。印媒亦指，印軍正趕在10月喜馬拉雅山脈大雪封山前，不斷向邊境地區運送過冬物資，準備在拉達克地區與解放軍長期對峙，死守不退。

有知情人士表示，其實解放軍也已在邊境地區修築建築，做好了在邊境高原過冬的準備。根據衞星圖片推測，解放軍已在西藏集結大批部隊，並有可能利用隧道來隱藏裝備。

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