美擬與印日澳成立軍事同盟組織　對抗中國

美國近年加強與日本、印度及澳洲合作聯手制衡中國。美國副國務卿比甘周一（8月31日）表示，華府目標是與上述「四方安全對話」（Quad）國家，成立類似跨大西洋軍事同盟北約的組織，應對中國在各領域的挑戰，更不排除讓其他國家加入。

「四方安全對話」是美日印澳的非正式戰略論壇，定期舉行峰會及聯合軍演。比甘周一以視像形式出席美印戰略夥伴論壇時說：「印太地區缺乏強大的多邊結構，所以某程度上肯定有人邀請正式建立類似北約或歐盟的結構。」他強調，雖然美國的印太地區戰略是全方位擊退中國，但不會只是抑制或防範中國。

比甘指「四方安全對話」並非只限美日印澳，認為有很多理由讓其他國家參與，並舉例提到四國討論應對新冠肺炎疫情時，南韓、越南及新西蘭亦派官員參與。他形容這是「自然的聚集」，各方是非常合作的夥伴，討論極具建設性。

不過，比甘警告不要在擴大「四方安全對話」方面太進取，他解釋：「我聽到一些關於建立印太北約等的亂說，就算北約當年在相對審慎的期望建立時，一部分國家在面對二次大戰後的歐洲局勢，寧願選擇保持中立而非加入北約。」

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