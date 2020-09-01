中印邊軍開展軍備競賽　解放軍再次部署殲20至和田機場

中印邊境軍隊今年5月發生流血衝突後，對壘情況加劇，兩軍不斷在邊境擴軍，並部署多種新型武器裝備備戰。印度媒體周二（9月1日）報道，指在新一輪中印邊境衝突發生前，解放軍空軍已將殲20戰機，重新部署在距離中印邊境僅300公里新疆和田機場，並開展了大規模的飛行活動；另外，解放軍殲16、轟6K早前也被衞星拍到，分別部署在新疆多個機場。

報道指，解放軍在和田機場部署殲20，是在印度空軍開始接收早年向法國購買的疾風式戰機之後。據了解，法國今年7月向印度空軍新交付了5架疾風式戰機，同時，還有3至4架同款戰機將在近期完成交付；另外，印軍今年6月緊急向俄羅斯採購21架米格29戰機，又向本土廠商訂購了12架印製蘇30MKI戰機。

印度空軍今年7月初，在接壤中國的地區進行演習，展示多款美製、俄製軍機，其中包括阿帕奇攻擊直升機、CH47運輸直升機、蘇30MKI戰機、米格29戰機等。

但有印度撰稿人近日在軍事網站刊文稱，解放軍疑為對抗印方迅速增強的空軍力量，已在洞朗地區修建了兩處規模不小的設施，據特徵分析，該設施是用於部署紅旗9或S400之類遠程防空導彈的預設陣地。軍事專家分析指，防空導彈陣地必然納入區域部署的大體系，與空軍航空兵、陸軍各單位，以至電子戰和遠程導彈部隊配合。因此，解放軍修建防空導彈陣地，意味打算拿出足夠力量保衞該地區。

另有印度報道，印度從俄羅斯引入AK-203突擊步槍生產線的項目已接近尾聲，雙方官員正就合約內容進行最終審查。根據印度國防機構消息，該國將於今年底開始生產60萬支突擊步槍，但出於成本考慮，首批2萬支步槍將直接從俄羅斯進口。消息人士稱，在印度本土生產AK-203突擊步槍的成本比進口略低，但拒絕透露具體數字。

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