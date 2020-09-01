3200年歷史迦南城堡出土　可追溯至《士師記》戰亂時期

以色列文物局周日（8月30日）宣布，考古學家在距耶路撒冷南部約70公里發現一座有3200年歷史、可追溯至公元前12世紀的迦南（Cannan）堡壘遺址，其興建時期與舊約《聖經》《士師記》中的描述脗合，揭示當時迦南人、以色列人和非利士人相互爭鬥的地緣政治現實。

出土遺址有兩層樓高，長度及寬度都是18米，設有一個以3噸重石頭雕刻而成的巨大門階。堡壘四角均設有瞭望塔，中心庭院鋪有石板和建有石柱。考古團隊在庭院兩側房間發現數百件陶器，當中很多是埃及風格的碗，部分器皿可能用於宗教儀式。

以色列文物局指出，《士師記》中描述的戰亂時期中，迦南地由埃及人統治，這點由堡壘遵循埃及設計可以得見，陶器及圖案亦暗示迦南人與埃及統治者的聯繫。團隊相信，該位處戰略要地的堡壘是由迦南人在埃及統治者幫助下建造，以抵禦非利士人的入侵。遺址周二（9月1日）首次將向公眾免費開放參觀。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020