涉操控股價及瀆職 首爾地檢起訴李在鎔

南韓首爾中央地方檢察廳經濟犯罪刑事部周二（1日）以涉嫌操控公司股價及瀆職等罪名，對三星電子副主席李在鎔及另外10多名三星相關人士提出起訴。這是自2017年2月涉及前總統朴槿惠親信干政案以來，李在鎔首次遭檢察部門起訴。

檢方調查三星物產和第一毛織合併案，認為李在鎔及其他被告分別抬高及壓低第一毛織及三星物產的股價、收買主要股東、為獲得國民酬金表決權而行賄、購買公司股票操控股價等。另外，控方亦認為第一毛織子公司三星生物製劑會計造假，將公司市值誇大4.5萬億韓圜（約294億港元），因此有違反資本市場法紀審計法之嫌。

檢察調查審議委員會曾在6月開會討論，向李在鎔提出的起訴是否恰當，惟商議後認為案情嚴重，牽涉到公眾極大關注，並且握有確實證據，因此決定案件需開庭審理。

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