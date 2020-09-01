政府不禁華承包商參與基建　直言需要中國投資

南海局勢緊張之際，菲律賓總統發言人羅克周二（1日）表示，總統杜特爾特不會禁止中國承包商參與該國基礎設施建設，並直言「我們需要來自中國的投資者」。據美媒報道，這意味着杜特爾特駁回了該國外長早前有關終止菲方與涉及南海人工島建設的中國公司達成協議的提議。

羅克表示，將會繼續推進涉及中國企業的項目，包括中國交通建設公司與菲律賓企業宏亞公司共同中標的桑萊機場項目。他又稱，菲方不會跟隨美國，制裁參與南海人工島建設的中國公司，並形容這些公司參與的基礎設施建設項目是菲律賓的當務之急。

羅克進一步稱，菲律賓不是任何外國勢力的附庸國，將追求自身國家利益，而其國家利益是確保龍頭項目完工。

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