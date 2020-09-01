威廉一家赴蘇格蘭度假　3月以來首與英女王相聚

英國威廉王子和妻子凱瑟琳上周六（8月29日）帶同3名子女，到蘇格蘭皇室住所巴爾莫勒爾堡探望英女王，歡度夏天最後一次的家庭度假。今次是英國3月封城防疫以來，威廉一家首次與英女王相聚，共享天倫之樂。

英女王和王夫菲臘親王在巴爾莫勒爾堡避暑，威廉夫婦帶同孩子喬治、夏洛特及路易前往探望，以示對他們的支持，將逗留數天。威廉一家需跟從國民保健服務指引，在保持社交距離及遵循抗疫措施下與英女王相聚。王室消息指，他們像其他家庭一樣很期待聚首，終於實現願望。

報道指，英女王幼子愛德華王子、其妻子索菲和女兒安妮公主，亦在上周末到巴爾莫勒爾堡探望英女王。而前年結婚的尤金妮公主與丈夫布魯斯班，相信已於上月較早時到訪探望。

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