自然公園直播企鵝遊行　網民紛呼萌化

澳洲菲利普島自然公園（Phillip Island Nature Parks）在疫情下被迫休園，不過園方早前特設「企鵝直播電視台」」（Live Penguin TV），每天傍晚在網上免費直播園內最著名的活動「企鵝遊行」，讓企鵝萌態撫慰全球民眾的鬱悶心情。

外媒周一（8月31日）報道，園方免費在社交網Facebook及影片平台YouTube，播放小藍企鵝結束一天生活後，晃頭晃腦集體回島上的巢休息的畫面。直播推出首2日，已吸引超過100萬人觀看，更有觀眾耐心地數出共有602隻小企鵝回巢。

菲利普島自然公園是全球最大的企鵝保育基地，每日傍晚發生的企鵝遊行是園內知名景點之一，購票遊客以往可透過園方在小藍企鵝行經路線旁設置的觀景台，近距離觀賞企鵝走回家的萌態。

園方表示，活動非常成功，除了收到來自世界各地熱烈的回應，直播亦在網民之間帶起熱烈討論，並指很高興能在充滿挑戰的時刻，令人們再次展露笑容。

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