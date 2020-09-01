屢檢出有害生物　中國海關暫停澳洲一企業大麥進口

澳洲一間企業的大麥被中國海關暫停進口。

中澳關係近期陷入緊張之際，中國海關總署周二（1日）公布指，澳洲企業「CBH GRAIN PTY LTD」因多次在輸華大麥中檢出檢疫性有害生物，已被撤銷輸華大麥註冊登記資質，暫停大麥進口。

海關指，該公司的輸華大麥中多次被檢出硬雀麥、法國野燕麥、北美刺龍葵、小麥線條花葉病毒等檢疫性有害生物。為防止有害生物傳入，海關總署根據《進出境動植物檢疫法》、《進出境糧食檢驗檢疫監督管理辦法》等，撤銷其大麥進口資格。

另海關總署已通報澳洲主管部門，要求該國完善出口植物檢疫監管體系，加強出口檢疫，確保大麥符合中方進境植物檢疫要求。

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