新冠肺炎︰奧朗德支持學校免費提供口罩

法國新冠肺炎疫情近日反彈，前總統奧朗德周日（8月30日）晚上接受訪問時表示，支持學校對所有職員和學生免費提供口罩。

奧朗德指，按照衞生措施公立和私立學校幾乎全面規定戴口罩，那麽應該由國民教育部免費提供。他強調政府已提供電腦，不派發口罩並不合理。周二（9月1日）全國全面開課，政府規定所有11歲以上人士在學校必須戴口罩，包括室內和室外，還有其他衞生措施，包括桌子之間1米距離、飯堂因減少座位而增加供飯時段等。

有關國家解封後的重振經濟計劃，奧朗德認為必須做到3點，包括盡快推行、實施方式要簡單和依據計劃本質發展。

駐法國記者呂靜儀報道

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