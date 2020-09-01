倫勃朗贗品畫作證或是真迹　將於本周展出

《大鬍子男人頭像》的原畫及紅外線圖像（右）比較。

英國牛津大學阿須摩林博物館收藏的一幅作品，近40年來被人質疑並非出自荷蘭17世紀著名畫家倫勃朗的手筆，故一直在館內地下室束之高閣。館方近日宣布，該畫經專家證實是出自倫勃朗的畫室，甚至可能是出自其本人之手。

外媒周二（9月1日）報道，這幅明信片大小的、描繪一個疲憊憂鬱老人的畫作《大鬍子男人頭像》（Head of a Bearded Man，暫譯），1981年遭專門研究倫勃朗作品的權威機構倫勃朗研究項目認定為17世紀末前創作、臨摹倫勃朗風格的贗品。

樹木年代學家克萊因（Peter Klein）分析該畫後，發現畫板來自1618年至1628年在波羅的海地區砍伐的一棵橡樹，與同在1630年完成、倫勃朗繪製的《鎖在岩石上的安朵美達》（Andromeda Chained to the Rocks，暫譯）等使用的畫板來自相同的樹。研究表明畫板來自倫勃朗的畫室，惟仍需研究是否其真迹。館方將於周三（9月2日）起至11月1日展出該畫作。

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