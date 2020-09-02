盧卡申科拒絕與反對派對話　數十學生被扣留

白羅斯反政府示威浪潮持續，數百名大學生周二（1日）繼續走上首都明斯克街頭，要求總統盧卡申科下台，結果有數十人被扣留。面對西方多國要求與反對派對話，盧卡申科對此感憤怒，又指敵對派系一旦掌權，將對他及其盟友展開「大屠殺」。

數以百計的學生當日在大學校園外聚集，結伴前往教育部大樓，期間高呼要求盧卡申科「離開」口號，亦手持爭取自由及要求釋放政治犯的標語。大批警察其後趕到現場，要求示威者改變遊行路線，期間扣留多人。一名成功避過追捕的學生表示，他們曾逃往大學大樓躲避，但警方闖入拉人，形容有關行動只會激起示威情緒。

除大學生外，另有數十名示威者同日前往拖拉機工廠，促請工人罷工，迅即被警方驅散。對於國內示威不斷，盧卡申科拒絕與反對派對話，又指「這將不是好像某些人說的清洗，而是一場大屠殺」。自白羅斯上月初爆發示威後，當地至今已有7000多人被扣留，數百名民眾受傷，至少3名示威者死亡。

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