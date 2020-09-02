總統會見王毅　重申堅持一個中國原則

德國總統施泰因邁爾當地時間周二（1日）在柏林總統府會見到訪的中國國務委員兼外長王毅，雙方展開友好交談。施泰因邁爾重申，德國將堅持一個中國原則；王毅則表示，中方願與德國加強國際抗疫合作。雙方亦就當前國際形勢、中德合作等共同關心的問題廣泛深入交換了意見。

施泰因邁爾指出，德國始終高度重視對華關係，願同中方保持並深化更為緊密和持久的聯繫，在當前緊張的國際形勢之下尤顯必要。德方重申將堅持一個中國原則，同時在國際事務中堅持多邊主義，不讚成所謂的「脫鉤」，也不希望世界陷入分裂對抗。

王毅則表示，在全球疫情防控常態化背景下，中國外長出訪德國和歐洲，表明中方對中德、中歐關係的重視和期待。中方願與德方、歐方攜手努力，籌備好下一階段重要議程。一方面加強國際抗疫合作，包括疫苗的研發使用；另一方面在國際多邊舞台上倡導並實踐多邊主義，反對單邊霸凌行徑，維護國際關係基本準則，維護國際公平正義。

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