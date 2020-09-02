漂流瓶盛載亡夫骨灰　美國漂至西班牙

漂流瓶盛載骨灰之餘，也放入惠特（右圖）的照片。

美國肯塔基州一位婦人早年以漂流瓶盛載亡夫骨灰，再把它扔進海中。她近日得悉漂流瓶正在西班牙一個家庭後，請求對方再把瓶子放到大西洋，好讓丈夫死後能夠環遊世界。

丈夫惠特（Jerry Whitt）2年前突然去世，瑪麗與家人帶同骨灰，前往佛羅里達州代托納比奇旅行。她在漂流瓶裏放入照片、紙條及骨灰後，便把瓶子投放海中，期望丈夫能以漂流的方式旅行。

事隔2年，瑪麗近日收到一封來自西班牙家庭的電郵，聲稱上月13日在西北部一處海灘尋獲漂流瓶，只好要求對方幫忙把瓶子放到大西洋。該家庭最終把瓶中骨灰撒到海上，更幫瑪麗記錄整個過程。

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