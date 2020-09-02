涉影響美英選民　Fb刪俄羅斯網路水軍帳戶

距離美國總統選舉約2個月時間，美國社交網Facebook（Fb）周二（1日）宣布，上月根據聯邦調查局（FBI）線索，刪除多個與俄羅斯網路水軍（IRA）有關、涉嫌影響美國及英國選民的帳戶及專頁。Fb強調，已採取額外措施確保選舉公正性，重申正努力尋找並停止企圖操縱公眾辯論的活動。

Fb表示，名為「Peace Data」的獨立媒體，透過招募不知情的自由撰稿人，主要針對思想左傾的受眾，以英語及阿拉伯語發文，內容包括美國種族問題與總統選舉消息，以及英國和北約的陰謀。該獨立媒體其後在Fb開設13個賬戶及2個專頁，另以480美元（約3744港元）在Fb賣廣告。

Fb指出，有關網絡活動主要集中在美國、英國、阿爾及利亞、埃及與其他中東及北非等英語國家。自發現問題後，Fb已採取行動，又指涉事帳戶及專頁仍處初期營運階段，強調它們在Fb幾乎沒有舉動。IRA被指於2016年散播假訊息，藉此影響美國總統選舉結果。

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