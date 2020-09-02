捷克參院議長展開第3日行程　將與蘇貞昌會面

維施特奇爾曾到台灣的立法院發表演說。（中時電子報圖片）

率團訪台的捷克參議院議長維施特奇爾，周三（2日）將展開第3日行程，預料他上午將參觀工業技術研究院，下午則分別與台灣的行政院長蘇貞昌、科技部長吳政忠會面，傍晚參觀台北故宮博物院。

台媒報道，維施特奇爾周三上午將率團到工研院，了解工研院呼吸器等防疫科技成果，或會促成台灣與捷克未來合作重點項目。另工研院計劃協助台灣廠商與捷克擴大在資訊保安、智能城市、人工智能（AI）與材料工程等領域的合作。

至當天下午3時，維施特奇爾將到訪行政院，與蘇貞昌在行政院大禮堂會面；及後，訪問團將會見科技部長吳政忠。行政院大禮堂會面。之後，訪問團會拜會

科技部政務次長謝達斌表示，捷克是歐洲科技發達國家，台灣的科技部在大氣物理、人工智能與精密機械、精密製造部分與捷克都有合作項目。他以大氣物理領域為例，國研院太空中心與捷克合作，如台灣氣象衞星福衞七號去年升空後，每天搜集4000多筆資料，除了分享給國際外，也跟捷克進一步分享演算方法與數據分析結果。

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