貝魯特大爆炸：政界同意改革　10月巴黎開會檢視進度

黎巴嫩貝魯特港口大爆炸觸發的民憤，導致前總理迪亞卜政府倒台，新總理阿迪卜周一（8月31日）上台後，法國總統馬克龍在大爆炸後第二度訪問貝魯特。馬克龍與阿迪卜會面後，指黎巴嫩政治領袖同意在15日內籌組新政府，推動廣泛改革。

馬克龍指，黎巴嫩領袖一致同意改革電力行業、資金管理、審查金融領域及中央銀行，以及打擊走私和貪污。他指，現時交由黎巴嫩的各方人士磋商改革的技術問題，計劃10月在法國巴黎開會跟進改革進度，他亦會於12月再訪黎巴嫩。

馬克龍讚揚曾任黎巴嫩駐德國大使的阿迪卜專業及正直，獲各黨派的廣泛支持。他續指，阿迪卜很清楚國民不會視他為救世主，因為他是不再獲民主信任的政治勢力產物。馬克龍早前警告，對黎巴嫩的國際援助要視乎該國的改革情況。

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