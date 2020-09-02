新聞背後：國際條約限核武發展　中美俄為締約國

美國國防部最新的中國軍力報告提到，解放軍的核彈頭數量或於10年內翻倍，引起外界憂慮觸發新一輪軍備競賽。現時國際社會間主要以《不擴散核武器條約》限制各國的核武發展，美國、中國及俄羅斯等軍事大國都是締約國之一。

《不擴散核武器條約》於1970年生效，擁有190多個締約方，是不擴散和裁軍領域最廣泛遵守的條約。條約目的是防止核武器進一步擴散、促進和平利用核能和推進核裁軍目標的全球努力的核心。

根據條約，無核武器締約國承諾不製造或不以其他方式獲取核武器、其他核爆炸裝置，而核武器締約國則承諾不以任何方式協助、鼓勵或誘使任何無核武器締約國制造或以其他方式獲得核武器或其他核爆炸裝置。條約下的核武器締約國的定義是在1967年1月1日以前製造和爆炸核武器或其他核爆炸裝置的5個國家，分別是美國、俄羅斯、英國、法國、中國。

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