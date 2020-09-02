中印再起衝突　傳印兵巡邏期間遭擊斃

有傳印兵巡邏期間遭中國軍人擊斃。

中印邊境再起衝突。法國傳媒引述消息報道，印軍藏兵一名連長，上周六晚傳在拉達克（Ladakh）北部地區巡邏期間，遭中國軍人射中頸部身亡，其部下則受傷。另有印度媒體指，解放軍周日（8月30日）越界，闖入班公湖南岸印軍實際控制線內，雙方爆發肢體衝突，導致多名解放軍受傷。

報道指，被擊斃的印軍藏兵連長現年51歲，從軍33年，來自拉達克首府列城（Leh）附近角蘭薩爾（Choglamsar）的藏人眾居地，隸屬印軍特別邊防部隊（Special Frontier Force）第7營。

解放軍周日闖入班公湖南岸印軍實際控制線內，佔據一處山頭開始進行相關的防禦工程。駐守班公湖附近的印軍，因阻止解放軍進行有關工程而爆發肢體衝撞，但現場並無槍擊報告。

印度國防部周一（8月31日）發聲明，指摘解放軍違反雙方經軍事及外交渠道達成的共識，採取挑釁軍事行動企圖改變現狀，印軍的特別邊防部隊已即時採取反擊行動。中國外交部事後否認指控，西部戰區更指印軍周一非法越界，警告印軍立即撤離，強調中國軍隊會採取必要應對措施。

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